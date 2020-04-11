بوريس جونسون يتحسن "بشكل كبير" والوفيات جراء كورونا تقترب من 10 آلاف

أفاد مسؤولون بريطانيون السبت أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون "تتحسن بشكل كبير" حيث يخضع للعلاج في مستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، تزامناً مع اقترب عدد الوفيات بالفيروس في البلاد من عشرة آلاف.

ويقضي الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، يومه الثاني خارج قسم العناية المشددة في مستشفى "سانت توماس" في لندن، حيث يمشي بضعة خطوات كل فينة وأخرى، بحسب داونينغ ستريت.

وأفادت ناطقة باسم داونينغ ستريت في بيان مقتضب أن "رئيس الوزراء يواصل التحسّن بشكل كبير".

ونقل جونسون إلى المستشفى الأحد بعدما أثار تواصل سعاله وارتفاع درجة حرارته القلق عقب قضائه عشرة أيام في الحجر الصحي جراء إصابته بالفيروس. ونقل بعد يوم إلى قسم العناية المشددة مع تدهور حالته.

وقال متحدث باسمه إن جونسون غادر القسم مساء الخميس وكانت "معنوياته عالية جدا" بينما لوّح شاكرا للطواقم الطبية المتواجدة.

وكان دخوله المستشفى غير مسبوق بالنسبة لرئيس وزراء بريطاني خلال فترة الطوارئ الوطنية، ما أحدث حالة قلق في البلاد.

الوفيات تقترب من 10 آلاف

ولا تزال بريطانيا التي فرضت إغلاقا شاملا في 23 آذار/مارس تتأثر بشكل كبير بالفيروس، فسجّلت أكثر من 900 وفاة السبت خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة السبت أن فيروس كورونا المستجد تسبب بـ917 وفاة جديدة في بريطانيا ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا في المستشفيات إلى 9875.

وسجلت 5234 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل عدد المصابين في بريطانيا 78991.

ويعتقد أن العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين إذ إنّ الفحوص لا تجرى للجميع.

ورغم تحسّن حالة جونسون، ولكن لم يتضح بعد متى سيغادر المستشفى وكم ستستغرق عودته لمزاولة عمله وقتا.

وشدد المتحدث باسمه الجمعة على أن تعافيه لا يزال "في مرحلة مبكرة" ولن يتحرّك إلا "بناء على مشورة فريقه الطبي".

ويتولى وزير الخارجية دومينيك راب إدارة أعمال الحكومة بالوكالة في غياب بوريس جونسون الذي "لم يتعاف بعد ... ويحتاج لوقت كاف" لذلك، كما قال والده ستانلي جونسون الجمعة لشبكة "بي بي سي".

وأضاف والد جونسون "أنتظر بفارغ الصبر خروجه من المستشفى وعودته سريعاً إلى داونينغ ستريت واستلامه زمام الأمور دون فترة استراحة".

ويفترض أن تبت الحكومة الأسبوع المقبل بتمديد فترة العزل التي بدأت في 23 آذار/مارس لثلاثة أسابيع تنتهي الاثنين.

ورغم أن التوصل لقرار رسمي لن يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن السلطات تواصل التحذير من التراخي في تدابير التباعد الاجتماعي خصوصاً خلال عيد الفصح.