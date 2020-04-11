"دربي ميلانو" عبر ألعاب الفيديو في خطوة أولى من نوعها بسبب كورونا

سيتواجه العملاقان الإيطاليان ميلان وانتر ميلان في "دربي" المدينة الشمالية للبلاد الشغوفة بكرة القدم، لكن عبر ألعاب الفيديو، في خطوة أولى من نوعها تأتي في ظل توقف منافسات الدوري المحلي والحجر المنزلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش اليوم السبت من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الإلكترونية. وستكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي "دازن"، وهي واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وقال لياو "كونها مباراة دربي، فإن الرغبة هي دائما للفوز، لكن الهدف الأساسي هو أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقاف المعقدة".

وسيفتح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19" لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إبطاليا منذ التاسع من آذار/مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد. وتعد إيطاليا حاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، وقد سجلت حتى صباح الجمعة أكثر من 18 ألف وفاة معلنة بسببه.

وتوقفت منافسات "سيري أ" بعد المرحلة 26، وكان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق تسع نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس. والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقائين انتهيا لصالح إنتر (2-صفر و4-2).