ترامب عبر تويتر: منظمة أوبك تنوي خفض الإنتاج بنسبة 20 مليون برميل يوميا

قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر إن تحالف أوبك + الذي يضم دول منظمة أوبك ودولا أخرى على رأسها روسيا ينوي خفض الإنتاج بنحو 20 مليون برميل يومياً وليس 10 ملايين برميل كما يجري تداوله حاليا.

وقال ترامب الذي توسط في الاتفاق، ان الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19. وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، اقول ان اوبك وشركاءها يتطلعون الى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وتابع "شكراً لجميع من عملوا معي على اعادة هذا القطاع الكبير جداً إلى مساره، خصوصاً روسيا والسعودية".

وتوقع الرئيس الأمريكي أنه إذا حدث هذا وبدأ العالم يصحو من كارثة كورونا فإن قطاع الطاقة سيستعيد عافيته بأسرع ما توقعناه.

....disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الإنتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق.

وعقدت دول أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعاً ثانياً عبر الفيديو الأحد للمصادقة على الاتفاق.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات آسيا الإثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند إغلاق الاسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الإنتاج كافياً لدعم الاسعار وتعويض تراجع الطلب.