الشرطة البنمية تقدم مجموعة من الأغاني للسكان المحتجزين بسبب الحجر الصحي

أدى شرطيون بزيهم العسكري ويرتدون أقنعة وقفازات، الأحد أغنيات عدة بحي في عاصمة بنما لتسلية السكان المحتجزين في منازلهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتحت أعين السكان المبتهجين الذين خرجوا إلى شرفات مبنى كبير في حيّ سان فرانسيسكو، أدت الشرطة لمدة عشرين دقيقة العديد من الأغاني بما فيها "أمور إي كونترول" و"باتريا " للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى "كولور إسبيرانزا" للأرجنتيني دييغو توريس و"وي آر ذي تشامبينز" لفرقة الروك البريطانية "كوين". ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما على شرفاتهم على أنغام أغاني الشرطة.

وقال مفوض الشرطة فيليبي كروز: "هناك معايير يتعين علينا جميعا مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان". وأضاف "سنواصل القيام بذلك في نهاية كل أسبوع حتى نقضي على فيروس كورونا بدلا من أن يقضي علينا".

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية في بنما 3400 إصابة بكوفيد-19 من بينها 87 حالة وفاة. وبهدف الحد من انتشار المرض، فرضت الحكومة تدابير عزل صارمة للغاية.

ويحظر الخروج أيام الآحاد، وخلال بقية الأسبوع، تكون حركة المرور في الشوارع محددة ويخرج السكان وفقا لجنسهم ورقم بطاقة هويتهم.