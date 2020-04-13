الشرطة البيروفية توقف رجلا صينيا سرق اختبارات لكوفيد 19 من وزارة الصحة

ألقي القبض على رجل صيني الأحد في ليما بتهمة طرح اختبارات فورية غير قانونية لكوفيد 19 سرقها من وزارة الصحة على السكان، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية.

وأوضحت الشرطة في بيان "بعد تدخل اجهزة الاستخبارات، أوقف المواطن الصيني زانغ تيانتشينغ الذي كان يقترح على الأشخاص إخضاعهم لاختبارات فورية لكوفيد 19 قام بسرقتها".

وقد ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما وهو يرتدي ثوبا طبيا ويضع قناعا على وجهه وكان يتنقل من منزل إلى آخر في منطقة برينيا في عاصمة بيرو لاقتراح إجراء اختبارات للمقيمين فيها في مقابل مبلغ من المال.

وهو اعترف بسرقة الاختبارات من أحد أقسام وزارة الصحة حيث كان يعمل، بحسب الشرطة التي عثرت في منزله على حقيبة تحتوي على 20 اختبارا ومعدات طبية أخرى.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا الأربعاء أنه تم توزيع 330 ألف اختبار فوري لكوفيد 19 على الخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد.

ووفقا لوزارة الصحة، تم إجراء 45272 اختبارا حتى الآن. وقد سجلت بيرو التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، 7519 إصابة بفيروس كورونا من بينها 193 حالة وفاة.