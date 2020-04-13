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أوكرانيا

فيديو: تشيرنوبل وتستمر المأساة.. رجال الإطفاء يسابقون الزمن لاحتواء الحرائق المشتعلة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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فيديو: تشيرنوبل وتستمر المأساة.. رجال الإطفاء يسابقون الزمن لاحتواء الحرائق المشتعلة
حقوق النشر  أ ب
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يسعى رجال الإطفاء في أوكرانيا للسيطرة على سلسلة حرائق الغابات المشتعلة منذ أيام عدة بالمنطقة الواقعة بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية التي دُمّرت عام 1986.

وأدت الحرائق المشتعلة منذ أسبوع إلى تدمير اكثر من 3000 هكتار من أراضي الغابات كما رفعت مستويات الإشعاع النووي بالمنطقة ونشر جزيئات مشعة فوق المنطقة بأكملها.

أ بYaroslav Yemelianenko

وكانت السلطات الأوكرانية قد نشرت حوالي 400 رجل إطفاء مزوّدين ب100 مركبة وعدة طائرات مروحية بالمنطقة في إطار جهودها لاحتواء الحريق.

وأكدت السلطات استقرار معدلات الإشعاع بالمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

كذلك ألقت السلطات القبض على شخص يبلغ من العمر 27 عاماً يشتبه في صلته بالحريق.