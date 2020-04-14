صورة عن "التباعد الاجتماعي" للأسطورة بولت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

نشر الجامايكي أوسين بولت، الأسطورة المعتزلة في ألعاب القوى، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي صورة التقطها مصور وكالة "فرانس برس" نيكولا أسفوري، يظهر بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100م ضمن ألعاب بكين 2008 الأولمبية، حيث حقق رقما خارقا في ملعب "عش الطير" بلغ 9.69 ثوان، محطما رقمه القياسي العالمي.

وعلق بولت البالغ من العمر 33 عاما على الصورة "تباعد اجتماعي" في دعوة إلى متابعيه للبقاء على مسافة تحصّنهم من التقاط فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية. فيما رأى البعض في الصورة تلميحا إلى قوته الخارقة وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

وحتى صباح الثلاثاء، حصد المنشور أكثر من 333 ألف اعجاب في حسابه على موقع فيسبوك (لديه نحو 18 مليون متابع).

Social Distancing #HappyEaster Publiée par Usain Bolt sur Lundi 13 avril 2020

وحازت الصورة على أكثر من 520 ألف إعجاب و93 ألف إعادة عادة تغريد على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر (نحو 5 ملايين متابع)، ونحو 630 ألف اعجاب في تطبيق انستاغرام (9.4 ملايين متابع).

وتفوّق بولت في السباق بفارق عشرَين من الثانية على الترينيدادي ريتشارد تومسون صاحب الفضية.

ويُعد بولت أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، بعد تتويجه بثماني ذهبيات أولمبية (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م.

اعتزل المنافسات في 2017 وبجعبته الرقمين العالميين في 100 و200 م، والاول عاد وحسّنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9.58 ثوان.