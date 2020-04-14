تحديث: سجلت السعودية رسميا حتى الآن أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الوطن العربي بلغ 4934 إصابة، على الرغم من أن حالات الوفاة الناجمة عنها بلغت 65 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات في الجزائر 313 حالة، وهو الأعلى بين البلدان العربية على الإطلاق.

وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بعد السعودية من حيث عدد الإصابات بـ 4521 إصابة، منها 25 حالة وفاة، ثم قطر التي سجلت 3231 إصابة و 7 وفيات لتكون نسبة الوفيات الأقل بين الدول العربية.

وجاء إعلان سوريا واليمن في الأسابيع الأخيرة عن وجود إصابات بوباء كوفيد-19 بالتزامن مع انتشار الجائحة في ما تبقى من البلاد في جميع أرجاء العالم، حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن الوباء أضحى موجود رسميا في 210 بلاد وإقاليم بالإضافة إلى وجود إصابات ووفيات على وسائل نقل بحرية.

إليكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس طبقاً للإحصاءات الرسمية لكل دولة عربية ومنظمة الصحة العالمية: