البحرين: موقف سيارات يتحوّل إلى وحدة عناية مركزة لاستقبال المصابين بكورونا

دشّنت البحرين وحدة عناية مركزة تضمّ 130 سريرا في موقف للسيارات في المنامة، على أن تُستخدم لمعالجة المصابين بفيروس كوفيد-19 في حال ازدادت الحالات التي تحتاج للعناية بشكل كبير.

وسجّلت البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة، إصابة 1522 شخصا بفيروس كورونا المستجد تماثل منهم 645 للشفاء بينما توفي سبعة أشخاص.

وتوجد حاليا 3 حالات فقط من مصابي فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة بمستشفيات المملكة المجاورة للسعودية، حيث يوجد أكبر عدد من المصابين بين دول الخليج الست (نحو 5 آلاف شخص) وأكبر عدد من الوفيات أيضا (65 حالة وفاة)، على الرغم من أن الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية فوق مياه الخليج مغلق منذ أسابيع.

وقال مسؤول الخدمات الطبية الملكية الشيخ خالد بن علي آل خليفة للصحافيين الثلاثاء في موقع وحدة العناية "إنها خطوة احترازية في المستقبل لو حدثت أي تطورات في مرض كورونا". وتابع: "استطعنا في زمن قياسي وهو سبعة أيام إنشاء هذه الوحدة بطاقة 130 سريرا (...) لقد عملنا ليل نهار"، مضيفا "أعتقد انها المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز وحدة مماثلة" في الخليج.

وحدات للعناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد - المنامة، البحرين AFP

وبُنيت الوحدة بالتعاون بين وزارة الدفاع وجهات حكومية أخرى في موقف للسيارات في مستشفى عسكري في المنامة. ووُضعت الأسرّة جنبا إلى جنب في ثلاثة صفوف متقابلة، بينما كان ممرضون وممرضات يعاينون التجهيزات من المعدات الطبية إلى أجهزة التنفس.

واتّخذت السلطات البحرينية إجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بينها الحد من التنقل وتعليق رحلات الطيران، لكنها بدأت نهاية الأسبوع الماضي في تخفيف القيود عبر السماح لبعض المحال في مراكز تجارية بفتح أبوابها.

AFP

وبحسب الطبيب نايف لوري مدير مشروع وحدة العناية المركّزة، فقد تم تدريب نحو 800 من الأطباء والممرّضين منذ شهر شباط/ فبراير الماضي على التعامل مع مرضى الفيروس في الوحدة المخصصة للحالات الأكثر عرضة للوفاة.

وسجّلت البحرين أولى الإصابات في شباط/ فبراير لأشخاص عادوا من زيارات دينية إلى إيران المجاورة حيث تسبّب الفيروس بوفاة أكثر من 4500 شخص من بين 73 ألف إصابة على الأقل سجلتها الجمهورية الاسلامية.