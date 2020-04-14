عالم أمريكي: كورونا لن ينْسينا القُبل.. سنعود كما كنّا دائما

هل تعود العلاقات بين البشر إلى سابق عهدها؟

رودولفو ييناس خبير الفيزيولوجيا العصبية على ثقة بذلك، فما أن يتجاوز العالم الجائحة ستعود القبلات والعناق ولن يترك الحجر أي أثر على وظائف الدماغ على حد قوله.

الخبير الكولومبي الحامل الجنسية الأمريكية البالغ 85 عاماً بشعره الأبيض المبعثر على طريقة تسريحة أينشتاين، هو من الأشهر في العالم في هذا المجال. وقد عمل لحساب وكالة الفضاء الأمريكية وترأس دائرة الفيزيولوجيا والعلوم العصبية في كلية الطب في جامعة نيويورك حيث يزال يُدرِس.

وقد ألف كتاب "الدماغ وأسطورة الأنا" الذي يصفه فيه الكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب غابرييل غارسيا ماركيز على أنه عالم يتمتع بـ"ذكاء شرس" و"إبداع نهم". وقد رشح للفوز بجائزة نوبل للطب.

وتسمح له الأبحاث التي أجراها على مدى عقود على الدماغ البشري ولا سيما الخلايا العصبية، بالتأكيد أن التجارب الصعبة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ستتلاشى.

مؤقت وسيزول

رودولفو ييناس أ ف ب FAMILY HANDOUT

وهو يعيش محجوراً في منزله في كايب كود في شمال شرق الولايات المتحدة حيث يمضي وقته في الكتابة ومراقبة النجوم ليلاً. وقد تشارك مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف رأيه حول تأثير جائحة كوفيد-19.

وقال ييناس إن الأمر يتعلق بفيروس معقد للغاية إلا أنه ليس بخطورة إصابة جرثومية (..) وهو مؤقت وسيزول. فهو ليس مشكلة بعمق مشكلة ناجمة عن حرب يتبادل فيها الناس الكره والقتل.

وأضاف: "كلا كلا.. عندما سيزول الوباء بعد أربعة أو خمسة أشهر سننسى كما نسينا الجوائح الأخرى (...) هذه ليست مشكلة. هو يتسبب بوفيات وبالحزن والصعوبات العابرة المحلية ومن ثم تختفي هذه الصعوبات.

"الأمر سيخيفهم بضعة أسابيع، إلا أن العلاقة بالآخرين مهمة للغاية. وما أن يتمكن الناس من تبادل القبل من دون أن يصابوا بأي مكروه سيعاودون التقبيل. وإلا كيف لنا أن نستمر؟"

وطبقاً لييناس، لا توجد آثار، شرط عدم القيام بأشياء غريبة. التوقف عن العمل لا يلحق الأذى بالدماغ. بطبيعة الحال من الأفضل استخدامه. بدأ الناس في منازلهم يقومون بأشياء ويخترعون ويبتكرون ويكتبون.

ويضيف: "الأمر ليس خطيرا عندما نتحدث عن أشهر، بعكس السنين إلا أن شهرين أو ثلاثة فسننساها بسرعة.

"نعم بالتأكيد يستمر ذلك ثلاثة إلى أربعة أيام ومن ثم يتخلى النظام عن كل ذلك.. إنها محطات هيستيرية موقتة. يقول الناس إنهم يموتون من الملل لكن هذا غير صحيح الملل غير مميت".

ويؤكد ييناس أنه ثمة شيء نسميه التفكير: عندما نفكر يمكننا الكتابة والرسم أو البناء. يجب التفكير بما نعيشه على أنها عطلة إلزامية. بدلاً من البكاء، فكروا، وخذوا وقتكم إنها عطلة منزلية. المشكة تكمن في أن الناس يريدون عطلة عندما يرغبون بذلك وليس عطلة إلزامية.