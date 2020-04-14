أوباما يعلن دعمه لجو بايدن في سباق الرئاسة ويرى أنه القادر على قيادة أمريكا في أوقات الشدة (بيان)

قال مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيعلن اليوم دعمه الرسمي للمرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق الانتخابي الرئاسي ضد دونالد ترامب.

ويتمتع أوباما وبايدن بصداقة قوية منذ عمل الأخير كنائب للرئيس وهو ما استغله بايدن خلال حملته الترويجية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات المقرر إقامتها في نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

وأكد المصدران، اللذان حرصا على عدم الكشف عن هويتهما، إن الرئيس السابق سيعلن دعمه لبايدن في فيديو سيتم نشره لاحقاً اليوم الثلاثاء.

وتأتي الخطوة بعد ستة أيام من انسحاب بيرني ساندرز من السباق على ترشيح الديمقراطيين للانتخابات وقبل يوم واحد من إعلان دعمه لبايدن.

كذلك أعلنت المتنافسة الديمقراطية السابقة إليزابيث وارن دعمها لبايدن ليتبقى فقط كل من مرشحة الحزب بالانتخابات السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون ضمن أبرز الوجوده الديمقراطية التي لم تعلن دعمها الرسمي لبايدن حتى الآن.