اللاجئون وفيروس كورونا: مسلمو الروهينغا يواجهون الخطر الأكبر

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من تفاقم أوضاع الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينغا في مخيمات النزوح ببنغلادش في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

وتأتي التحذيرات تزامنا مع قلق دولي حول أوضاع حوالي أربعة ملايين لاجيء حول العالم يواجهون مخاطر الإصابة بالفيروس وسط تدني الخدمات الصحية واستحالة مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وطبقاً للباحثين بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يشهد مخيم كوكس بازار الذي يأوي الآلاف من مسلمي الروهينغا أكبر معدل كثافة سكانية لمخيم للاجين في العالم وهو ما قد يؤدي إلى وفاة ما بين 1,600 و2,109 لاجئ في حال تفشي الفيروس به.

كما تواجه تلك المخيمات إمكانية انقطاع خدمات الإنترنت وهو ما يعني عدم تداول المعلومات اللازمة لمكافحة انتقال العدوى بين اللاجئين مما قد يخلق أسوأ سيناريو ممكن لحدوث إصابات بفيروس كورونا.

الروهينغا ليسوا وحدهم في دائرة الخطر..

ولا تقتصر خطورة الوضع على لاجئي الروهينغا بل يمتد ليشمل دول أخرى حول العالم مثل اليونان التي أصيب بها 20 لاجئاً بالفيروس في مخيم قرب العاصمة أثينا في وقت يعيش فيه حوالي 60 ألف لاجئ بمعسكرات أخرى في اليونان.

مخيم للاجئين في اليونان أ ب

وفي إيطاليا، أغلقت السلطات جميع موانيها في وجه السفن الحاملة للاجئين عبر البحر المتوسط للحد من تفشي الفيروس.

مخيم الزعتري..

ويعيش 120 ألف لاجئ سوري بمخيمي الزعتري والأزرق في الأردن المغلقين منذ يوم 21 مارس – آذار الماضي ضمن إجراءات عمان لمواجهة الفيروس.

ومن أكبر العقبات التي تواجه اللاجئين انعدام الأحقية في الوصول إلى رعاية صحية حكومية في حال عدم امتلاكهم لجنسيات او إقامات الدول التي يقيمون بها.

وتسعى المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة إلى جمع 225 مليون دولار أمريكي من الدول الأعضاء لتوفير الاحتياجات الأساسية لحوالي 70 مليون لاجيء ونازح حول العالم في ظل الأزمة الصحية الحالية.