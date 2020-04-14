كوريا الشمالية تطلق عدة مقذوفات يشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى (سيول)

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز (صواريخ جوالة) باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان "أطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى".

وفي السنوات الماضية قامت كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح الذري بعدة تجارب لصواريخ بالستية التي تطلق عاليا جدا وتسقط بسرعة فائقة على هدفها.

أما صواريخ كروز فتبقى على علو منخفض وفي بعض الأحيان على ارتفاع عدة أمتار فقط عن الأرض وهو ما يجعل من الصعب رصدها.

وتتطلب أنظمة توجيه متطورة جدا من أجل بلوغ هدفها.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، إن "كوريا الجنوبية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تحلل عن كثب المسائل المتعلقة" بإطلاق هذه المقذوفات.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية لإرغامها على وقف برامجها النووية والبالستية المحظورة.