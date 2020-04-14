أضاءت السلطات البرازيلية تمثال "المسيح الفادي" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو بانعكاس لملابس الأطباء تقديراً لدورهم الشجاع في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وظهر التمثال مرتدياً لمعطف طبيب بعد قداس خاص أقيم بمناسبة عيد الفصح على قمة جبل كوركوفادو حيث يطل التمثال على المدينة بأكلمها.

وعُرض على التمثال أضواء لأعلام الدول التي أصيب سكانها بالفيروس مع كتابة كلمة "شكراً لكم" الموجهة للعاملين بالقطاعات الطبية حول العالم.

كذلك تم عرض صور بعض الأطباء والممرضات المطالبين للناس بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس مع كتابة كلمة "أمل" على جسد التمثال.

وسجلت البرازيل أكثر من 1,350 حالة وفاة جراء الفيروس من بين حوالي 24 ألف إصابة حتى الآن.