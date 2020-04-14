شاهد: ولكورونا ضحايا من نوع آخر.. تأجيل افتتاح "المتحف المصري الكبير" للعام المقبل

المتحف المصري الكبير وافتتاحٌ إلى حين..

بسبب فيروس كورونا، أعلن وزير السياحة والآثار المصري تأجيل افتتاح "المتحف المصري الكبير" الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة غرب القاهرة إلى العام المقبل 2021.

وفي حديث للصحفيين، قال خالد العناني إن أعمال الترميم داخل المكان ما زالت قائمة وفي مرحلة متقدمة.

وبقي المتحف المصري الكبير قيد الإنشاء لأكثر من عقد من الزمن ويهدف إلى عرض كنوز مصر القديمة. وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع وتقدر تكلفته بحوالي 550 مليون دولار.

إلا أن افتتاح هذا المشروع الذي تساهم اليابان أيضا بإعادة تأهيله بقيمة 300 مليون دولار، قد تأجل لمرات عدة.

ومن المقرر أن يتحول المتحف المصري الكبير إلى أكبر متحف في العالم للآثار، وأن يستوعب 5 ملايين زائر سنويا. وهو عبارة عن سلسلة من القاعات الخرسانية الشاهقة التي ستضم في نهاية المطاف حوالي 50000 قطعة أثرية، بما في ذلك القناع الشهير للفرعون توت عنخ آمون.