بالصور: من أمريكا إلى أوروبا وآسيا.. مدن العالم ما قبل وبعد الحجر المنزلي بسبب كورونا

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أثار الإغلاق الإجباري الذي فرضته السلطات في شتى بقاع الأرض، لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

وبرزت الفروقات واضحة بين ما قبل تاريخ الحظر الكلي لمكافحة الوباء القاتل، وما بعد الإجراءات المتبعة في أشهر المراكز السياحية حول العالم.

من الولايات المتحدة والبرازيل مرورا بأوروبا وصولا إلى المملكة العربية السعودية ومصر، بدت الشواطئ والمواقع السياحية والتي عادة ما تكون مكتظة بالمواطنين والسياح فارغة بشكل كامل.

الكولوسيوم، روما، إيطاليا

الصورة اليسرى بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2019

الصورة اليمنى بتاريخ 6 نيسان/أبريل 2020

سان ماركو، البندقية، إيطاليا

الصورة اليسرى بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019

الصورة اليمنى بتاريخ 18 مارس/آذار 2020

البندقية، إيطاليا

الصورة اليسرى بتاريخ 28 فبراير/شباط 2020

الصورة اليمنى بتاريخ 15 مارس/اذار 2020

أكسفورد سيركوس، لندن، المملكة المتحدة

الصورة اليسرى بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2019

الصورة اليمنى بتاريخ 22 مارس/آذار 2020

مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا، مقر غوغل الرئيسي، الولايات المتحدة

الصورة اليسرى بتاريخ 24 فبراير/شباط 2020

الصورة اليمنى بتاريخ 19 مارس/آذار 2020

سنترال بارك، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة

الصورة اليسرى بتاريخ 26 مارس/آذار 2019

الصورة اليمنى بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2020

شيد أكواريوم، شيكاغو، الولايات المتحدة

الصورة اليسرى بتاريخ 19 فبراير/شباط 2020

الصورة اليمنى بتاريخ 17 مارس/آذار 2020

مقاطعة سبين بولداك، الحدود الأفغانية الباكستانية

الصورة اليسرى بتاريخ 29 أغسطس/آب 2019

الصورة اليمنى بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2020

مكة، السعودية

الصورة اليسرى بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2020

الصورة اليمنى بتاريخ 10 مارس/آذار 2020

القاهرة، مصر

الصورة اليسرى بتاريخ 12 يناير/شباط 2020

الصورة اليمنى بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2020

شاطئ كوباكابانا، ريو دي جانيرو, البرازيل

Left: 28/04/2018, Right: 23/03/2020

الصورة اليسرى بتاريخ 28 ابريل/نيسان 2018

الصورة اليمنى بتاريخ 23 مارس/أذار 2020