منطقة إيطالية تشتري تذاكر حديقة حيوانات بقيمة 12 ألف يورو

أعلنت منطقة أبروتسو في وسط إيطاليا قرارها شراء تذاكر دخول بقيمة 12 ألف يورو إلى حديقة حيوانات محلية هجرها روادها بسبب تدابير الحجر المنزلي، على أن توزعها لاحقا على المدارس. وأقر مكتب رئاسة المجلس الإقليمي لمنطقة أبروتسو الثلاثاء هذه الاعتمادات على أن يزور رئيس المنطقة لورنزو سوسبيري الخميس حديقة روكا سان جوفاني للحيوانات كي يلتقي إدارتها وينجز رسميا شراء التذاكر.

وأوضح سوسبيري في بيان أصدره المجلس الذي يشكل ما يشبه برلمانا إقليميا "هذه بادرة بسيطة ستساهم في تقديم رد أولي على الأزمة التي تعيشها حديقة الحيوانات في أبروتسو". وكان المجلس قد مد يد العون للحديقة عبر تنظيم عملية حشد تبرعات لجمع أطعمة للحيوانات في الموقع.

وتتيح الحديقة عبر موقعها الإلكتروني شراء "تذاكر إنقاذ" غير محددة التاريخ يمكن الإفادة منها في أي يوم من العام 2020 بعد إعادة فتح الموقع. وتضم هذه الحديقة التي أنشئت سنة 2007 حيوانات من أجناس إفريقية، زرافات وحيوانات وحيد قرن وأسود وحمير وحشية، وآسيوية مثل الفيلة والجمال وآخرى وأسترالية وأمريكية وأيضا أوروبية.