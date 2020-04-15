قاعة لمسابقة "يوروفيجن" العالمية تخصص لاستقبال المرضى والمصابين بكورونا في هولندا

تبدأ قاعة الحفلات الموسيقية التي كان من المقرر أن تقام فيها مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في روتردام بدءا من يوم الجمعة باستقبال عشرات المرضى المصابين بكوفيد-19 لتخفيف العبء عن المستشفيات الهولندية.

وتضم "أهوي أرينا" وكانت مخصصة لاستقبال الآلاف من متابعي مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية في أيار/مايو، 88 سريرا يمكن أن تستخدم لخدمة العديد من المرضى بحسب الحاجة.

وسيتم تفريغ إحدى القاعات بالكامل لمرضى فيروس كورونا الجديد الذين يحتاجون إلى علاج بدون دخول المستشفى.

ويمكن أن يستقبل هذا المكان أيضا المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى من أجل توفير مساحة في المستشفيات لمرضى كوفيد-19.

وقد اتخذت السلطات في المنطقة قرار تطوير "أهوي أرينا" بعد إلغاء مسابقة "يوروفيجن" بسبب الوباء المتفشي في أنحاء العالم.

وأوضح أريين ليتويوي مدير السلطات الأمنية في منطقة روتردام "كنا مستعدين لمسابقة يوروفيجن. كان علينا بشكل مفاجئ وبسرعة التكيف مع الأزمة" الصحية.

في هولندا، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض إغلاقا كاملا، سجلت 27419 إصابة بكوفيد 19 من ضمنها 2945 حالة وفاة، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها السلطات.