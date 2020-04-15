شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد تمديد الحجر الصحي في الهند

تجمهر المئات من المحتجين بمحطة قطار مدينة مومباي الهندية اعتراضاً على قرار السلطات تمديد الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الثالث من مايو – أيار القادم.

وكان العاملون بالمهن اليومية يأملون أن تخفض الحكومة من إجراءات الحظر حتى يتسنى لهم العودة إلى مدنهم وقراهم في ولايتي أوتار براديش وبيهار.

واستخدمت الشرطة الهراوات لإخلاء المحطة من المتظاهرين الذين رد بعضهم برش مواد كحولية مطهرة في أوجه رجال الأمن.

وطالب بعض من رؤساء المحافظات حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي بتوفير رحلات حافلات وقطار خاصة لعودة العمال إلى ولاياتهم.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في الهند حوالي 400 من بين أكثر من 11,400 ألف إصابة.