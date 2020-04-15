تنديد عالمي واسع لقرار ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه ب"سوء ادارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد موجة تنديد واسعة في العالم الأربعاء.

منظمة الصحة العالمية

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء بعد إعلان ترامب "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" انقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19. وقال غيبريسوس على حسابه على تويتر "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد" دون ذكر قرار ترامب.

الأمم المتّحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19. وقال غوتيريش في بيان "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. انا مقتنع بانه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

الصين

من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن قرار ترامب سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء. وحثّ تشاو الولايات المتحدة على "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية".

ألمانيا

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19". واضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معدات الفحص ولقاحات". وأضاف الوزير أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية موضحا أن "الفيروس لا يعرف حدودا".

الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأمريكية.. وكتب بوريل في تغريدة "ليس هناك أي سبب يبرر" هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية "ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي". وأضاف "فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها".

روسيا

نددت روسيا الاربعاء بما اعتبرته "مقاربة انانية جدا" من جانب الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس العامة للأنباء "إن اعلان واشنطن بالأمس تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية يثير قلقا كبيرا في رأينا. إنه يعكس المقاربة الانانية جدا للسلطات الأمريكية في مواجهة ما يحصل في العالم".

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن قرار الرئيس الأميركي "يثبت أن الولايات المتحدة تحتاج دائما إلى كبش محرقة".

فرنسا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا "تأسف" لقرار ترامب. وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "إنه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.

إفريقيا

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الأربعاء في تغريدة أن القرار الأمريكي "مؤسف للغاية".