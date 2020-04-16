بانكسي يضرب من جديد .. "زوجتي تكره أن أعمل من المنزل"!

عاد فنان غرافيتي الشارع بانكسي ليخطف الأضواء من جديد بنشره لأحدث أعماله الفنية وتصدره عناوين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

العمل الفني الجديد يصور لقطات في حمام منزله تغزوه القوارض أثناء الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19.

ونشر الفنان البريطاني مجهول الهوية العمل الفني على صفحته على إنستغرام مع تعليق يقول: "زوجتي تكره أن أعمل من المنزل".

في تفصيل العمل، هناك تسعة جرذان تعيث فساداً في حمامه، أحدهم يقوم بعصر أنبوب معجون الأسنان وآخر يقوم بإفراغ علبة الصابون السائل على الرف، وثالث يتبول على غطاء المرحاض، وآخر يتدحرج على لفافة مناديل الحمام، وكذلك أحدهم يظهر في انعكاس المرآة يعد الأيام طوال فترة الإغلاق.

وعادة ما تحمل أعمال بانكسي رسائل سياسية وإنسانية تتعلق غالباً بالجوع والفقر والعنصرية والمهاجرين.

ركزت بعض أعماله الأخيرة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في عام 2018، أثار ضجة كبيرة بعدما جعل أحد أعماله الفنية تتلف ذاتياً بعد بيعها في مزاد بمبلغ 1.4 مليون دولار.