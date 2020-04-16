مهرجان كان أمام تحدي بلورة صيغة جديدة مع استمرار تدابير مكافحة كورونا

تبدي إدارة مهرجان كان السينمائي إصرارا على تنظيم دورة هذا العام بحلّة استثنائية من دون نجوم ولا سجادة حمراء، مع بحثها عن "أشكال" جديدة للبقاء في ظل الأزمة الصحية العالمية جراء وباء كوفيد - 19.

وقد التزم القائمون على هذا الملتقى السنوي العالمي لعشاق الفن السابع والذي اختار الأمريكي سبايك لي رئيسا لدورته الثالثة والسبعين هذا العام، الصمت منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين حظر المهرجانات والأحداث الكبرى "حتى منتصف تموز/يوليو على أقرب تقدير" بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأقر منظمو الحدث الثلاثاء بأنه "بات صعبا التفكير بأن مهرجان كان يمكن أن يقام هذه السنة بشكله الأساسي".

وأضاف هؤلاء "مع ذلك، بدأنا مساء أمس (الاثنين) استشارة جهات عدة في الوسط المهني في فرنسا والخارج. وقد أجمع هؤلاء على أن المهرجان يجب أن يواصل درس مختلف الفرضيات التي تتيح مواكبة السنة السينمائية من خلال إعطاء أفلام مهرجان كان 2020 فرصة للوجود بطريقة أو بأخرى".

ويقام مهرجان كان السينمائي سنويا خلال شهر أيار/مايو ويستقطب 40 ألف شخص من الاختصاصيين في المجال إضافة إلى حوالى مئتي ألف متفرج. وهو كان رفض الاستسلام للواقع الحالي نهاية الشهر الفائت في مواجهة الوباء معلنا في بادئ الأمر إرجاء الحدث حتى نهاية حزيران/يونيو أو مطلع تموز/يوليو.

وقال رئيس مشغلي قاعات السينما في فرنسا ريشار باتري أخيرا لوكالة فرانس برس، إن "الأفلام التي أنجزت بنيّة المشاركة بها في كان، إذ إن أعمالا كثيرة تُنجز على توقيت المهرجان، بحاجة إلى منصة للظهور".

ومن شأن إقامة المهرجان "بطريقة أو بأخرى" أن تشكل "مناسبة لتسليط الضوء على إعادة انطلاق عجلة السينما العالمية"، بحسب هذا العضو في مجلس إدارة مهرجان كان في ظل استمرار إغلاق الصالات السينمائية في أغلب أنحاء العالم.

وأرجأت أفلام عدة منتظرة أصلا في الربيع، موعد طرحها بما فيها العمل المقبل من سلسلة العميل السري جيمس بوند وإنتاجات ضخمة أخرى بينها "توب غن 2" و"مولان" و"ووندر وومان 1984"

ويشكل مهرجان كان السينمائي واجهة أساسية للأفلام الفرنسية والأجنبية ومنصة للمكافآت.

ففي العام الماضي، كان فيلم "باراسايت" للكوري الجنوبي بونغ جون هو الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان 2019، أول فيلم بلغة غير الإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم في هوليوود.

وقد شهد تاريخ مهرجان كان بعض الاضطرابات بما يشمل دورة سنة 1968 التي أوقفت إثر انتفاضة قادها سينمائيون فرنسيون معروفون دعما للحركة الطلابية والعمالية في أيار/مايو من ذلك العام.

غير أن المهرجان مطالب هذا العالم بالذهاب إلى ما هو أبعد من خلال إعادة تقديم نفسه بحلّة مختلفة. لكن أي شكل سيتخذه هذا الحدث؟.

وفيما يحضر مهرجان أفينيون لأفلام الرسوم المتحركة نسخة رقمية يكشف الأربعاء عن الأفلام المشاركة فيها، استبعد مهرجان كان حتى أيام قليلة خلت اعتماد هذه الاستراتيجية.

وقال رئيس المهرجان تييري فريمو في تصريحات نشرت الأسبوع الفائت "هذا النموذج لا ينسجم مع مهرجان كان بروحيته وتاريخه وفعاليته".

وأوضح فريمو لمجلة "فراييتي" أن تنظيم هذا الحدث بصورة افتراضية عبر الإنترنت سيكون أمرا مؤلما للغاية، متسائلا "كيف يمكن مشاهدة أفلام لويس أندرسون أو بول فيرهوفن على جهاز كمبيوتر؟".

وشارك هذه النظرة ألبرتو باربيرا مدير مهرجان البندقية السينمائي المزمع إقامته بنسخته المقبلة في أيلول/سبتمبر. وهو قال في مقابلة مع وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، إن "السيناريو الأكثر تشاؤما سيكون استمرار الجائحة ما سيرغمنا على أخذ إجازة هذه السنة".