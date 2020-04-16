فتحت ايطاليا تحقيقاً في وفاة نحو 200 نزيل في أحد دور الرعاية الكبرى في ميلانو سُجلت منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية أن محققين صادروا وثائق الأربعاء من مقر حكومة لومبارديا الإقليمية في ميلانو.

وأوردت وكالة أنباء آكي أن التحقيق ينظر في وفاة "نحو 180 شخصاً" في دار رعاية "بيو ألبيرغو تريفولتسيو" في ميلانو، سجلت منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في إيطاليا.

وتم ضبط السجلات الطبية للدار الاثنين لتحديد ما إذا كان إهمال الموظفين قد تسبب في انتشار الفيروس بين النزلاء ووفاة عدد كبير منهم.

ويعتبر "بيو ألبيرغو تريفولتسيو" أحد أكبر دور الرعاية في أوروبا حيث يوفر أماكن إقامة لآلاف الأشخاص.

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إنه يشتبه في أن الدار أخفت وفاة العديد من ضحايا كوفيد-19.

وسجلت إيطاليا رسمياً ثاني أعلى حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة بلغت 21,645 شخصاً.

لكن معظم الوفيات في دور الرعاية لم تدرج في الإحصائيات الرسمية، ويشتبه بعض الأطباء في أن العدد الحقيقي للوفيات في ايطاليا قد يكون ضعف الرقم الرسمي المعلن.