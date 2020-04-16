بدء عملية جديدة لتبادل السجناء بين أوكرانيا وانفصاليين تدعمهم روسيا

بدأت القوات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا صباح اليوم الخميس عملية لتبادل السجناء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وذكر البيان أن أوكرانيا استعادت 19 مواطنا كانوا أسرى لدى الانفصاليين في إقليم الدونباس، ومن المقرر أن يتم إيداعهم على الفور في الحجر الصحي الإلزامي خشية الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة من نوعها في عهد زيلينسكي، بعد أول عملية تمت في سبتمبر/ آيلول الماضي وتم خلالها الإفراج عن 35 أوكرانيا، وثانية وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2019، أطلق خلالها سراح 76 أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن "التبادل الحالي يوضح فعالية استراتيجية الرئيس ويمثل التزاما بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية".

Ukrainian Presidential Press Office

يأتي هذا التبادل كجزء من اتفاق تم التوصل إليه خلال قمة "رباعية النورماندي" تم انعقادها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمشاركة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا لبحث تسوية النزاع في كييف والوصول إلى حل نهائي بين الطرفين المتنازعين.

وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2014، بعد بضعة أسابيع من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال مسؤولون انفصاليون في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة ذاتيا، إنهم قاموا بتسليم تسعة أوكرانيين اليوم الخميس مقابل عشرة انفصاليين. واشاروا إلى أن أحد المفرج عنهم رفض العودة إلى دونيتسك.