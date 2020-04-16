روسيا تتهم قائد طائرة اشتعلت أثناء هبوط عنيف العام الماضي بارتكاب خطأ

نشرت لجنة التحقيق الروسية، لقطات رصدتها كاميرات المراقبة لهبوط اضطراري لطائرة ركاب مشتعلة في مطار موسكو شيريميتييفو الدولي في أيار/ مايو 2019.

وأظهرت اللقطات لحظة هبوط الطائرة في محاولتها الثانية، ثم اشتعال النيران فيها وهروب الركاب منها.

وخلص المحققون إلى اتهام قائد الطائرة دينيس يفدوكيموف بارتكاب خطأ بمخالفته قواعد السلامة المعمول بها أثناء الهبوط العنيف، ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً من أصل 78 كانوا على متن الرحلة.

الطائرة المنكوبة من طراز سوخوي سوبر- جيت 100 وتتبع للناقل الوطني الروسي "إيرفلوت"، وكانت قد أقلعت في الخامس من أيار/ مايو 2019 من موسكو باتجاه مورمانسك.

يوم الحادثة، حلقت الطائرة في الأجواء لمدة 28 دقيقة فقط قبل أن تقوم بمحاولتي الهبوط الاضطراري، حيث كانت لا تزال محملة بكميات كبيرة من الوقود غير المحترق، الذي اشتعل إثر الهبوط العنيف.

وأظهر الفيديو نيراناً تشتعل من أسفل الطائرة أثناء هبوطها، امتدت بعد ذلك عبر الجزء الخلفي من جسم الطائرة في غضون ثوان مع اصطدام الطائرة بالمدرج.

وأظهرت اللقطات الركاب الناجين وهم يقفزون من الطائرة عبر زلاجات الطوارئ إلى المهبط والعشب المحيط، بعضهم يحمل أمتعته.

سوخوي سوبر جيت 100 هي طائرة إقليمية بمحركين دخلت الخدمة عام 2011، يتم استخدامها إلى حد كبير في روسيا كبديل للطائرات السوفيتية ويتم استخدامها أيضًا من قبل شركات الطيران في دول أخرى كأرمينيا والمكسيك.