شاهد: شباب يمارسون رياضة "الباركور" في الأهرامات

تعتمد رياضة الباركور على القفز على الحواجز وتجمع بين الجمباز والفنون القتالية، ويسميها البعض الجري الحر أو الباركور، يمارسها الشباب في الشوارع والحدائق وصالات الألعاب الرياضية.

بدأت هذه الرياضة في فرنسا، ووجدت لها جمهورا في مصر، يشاهدون فيديوهاتها على الإنترنت، ويحاولون تقليدها وممارستها، وصارت لها ساحات رياضية مخصصة لتعليمها والتدرب على حركاتها.

وتعتمد الباركور على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، وتقوم على إيجاد طرق للخروج من المواقف الحرجة والهرب منها والقفز على العقبات والموانع.

وتعتبر هضبة الأهرامات من المناطق المفضلة لممارسة هذه الرياضة، حيث يقوم الشباب بالقفز تحت ضوء الشمس في المنطقة التاريخية، ويقوم أصدقاؤهم بالتقاط الصور لهم خلال التدريب.

الباركور ليست رياضة خطرة كما يعتقد البعض، حيث يبدأ اللاعب تمارين داخلية تؤهله لممارسة الحركات الخطرة، حتى يجهز جسمه ليتحمل الحركات.