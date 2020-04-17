تنزانيا تبدأ 3 أيام من "الصلاة الوطنية" أملاً بـ"تدخل إلهي" يعفيها من كورونا

بدأت تنزانيا اليوم، الجمعة، ثلاثة أيام من "الصلاة الوطنية"، دعا إليها الرئيس جون ماغوفولي، بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

وكان الرئيس دعا عبر صفحته على تويتر التنزانيين إلى الصلاة طالباً "تدخّلاً إلهياً" يعفي البلاد من شرّ الوباء.

وكتب ماغوفولي في تغريدته "بسبب الوباء، أناشدكم باستغلال هذه الأيام الثلاثة، من الـ17 إلى الـ19 للصلاة من أجل شفاء وحماية إلهييْن".

وكان الرئيس قال سابقاً إن الحكومة لن تمنع التجمعات الدينية بسبب فيروس كورونا، مضيفاً أن الفيروس "تتم مكافحته بالإيمان" بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وسجّلت وزارة الصحة حتى اليوم أربع وفيات إضافة إلى 94 إصابة.

ولم تغلق تنزانيا حدودها كما أنها لم تفرض أي شروط على تنقلات المواطنين ولكنه منعت التجمعات المدنية وأغلقت المؤسسات التعليمية. مع ذلك تستمرّ إقامة الصلوات الجماعية.

وتعتبر الديانة المسيحية الأكثر انتشاراً في تنزانيا، يليها الإسلام، بحسب ما ذكر في نسخة العام 2014 من كتاب وقائع العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سنوياً.