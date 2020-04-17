ترامب يدفع باتجاه إعادة تشغيل الاقتصاد.. تعرف على خطته المرحلية لحكام الولايات

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 660,000 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 32,000 وفاة، لكنّ هناك مؤشّرات ظهرت على تباطؤ الفيروس، بخاصّة في ولاية نيويورك الأكثر تضرّرًا.

وقال ترامب "استنادًا إلى أحدث البيانات، يتّفق فريق الخبراء لدينا الآن على القول إنّه يُمكننا البدء في المرحلة المقبلة من حربنا، والتي نُسمّيها: + إعادة تشغيل أميركا +".

وأوضح ترامب الخميس في مؤتمر صحفي أنّ الولايات الأميركيّة التي تمّت فيها السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ منذ فترة أسبوعين على الأقلّ، يُمكنها مباشرة أنشطتها "بدءًا من الغد" في إشارة إلى اليوم الجمعة.

وتنصّ التوصيات التي تُشكّل خريطة طريق، على مراحل ثلاث يمكن اتّباعها على أساس معايير دقيقة.

وقال ترامب "نحن لا نعيد فتح (الاقتصاد) بشكل مفاجئ" بل "خطوةً بخطوة، بحذر"، مشيرًا إلى أنّ الحكّام سيتمكّنون من تبنّي "نهج خاصّ يستجيب للظروف المحددة في ولاياتهم".

وأضاف "عندما تنظرون إلى مونتانا، إلى وايومنغ، إلى داكوتا الشماليّة" وهي ولايات بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس، فإنّ الوضع فيها "مختلف جدًا عن نيويورك، إنه مختلف جدًا عن نيوجيرسي" وهما الولايتين الأكثر تأثّرًا بالفيروس. وتابع ترامب "الأمر إذًا سيكون معتمدا بشكل أساسي على حكّام" الولايات.

وقال "سنكون بمنتهى اليقظة لمنع الفيروس من العودة من الخارج".