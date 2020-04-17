الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف إفريقي قد يموتون بفيروس كورونا خلال العام الجاري

ذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يتسبب فيروس كورونا الجديد في القارة السمراء خلال العام الحالي بوفاة 300 ألف شخص.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس الخميس، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات وبحال عدم تدخل السلطات والجهات المعنية لمكافحة انتشار هذا الوباء القاتل، قد تشهد إفريقيا 3.3 مليون حالة وفاة و 1.2 مليار إصابة بفيروس "كوفيد_19".

ولفت البيان إلى أن هذه القارة أكثر عرضة للخطر، لأن حوالي 56 بالمئة من سكانها يعيشون في أحياء ومنازل عشوائية، وفقط 34 بالمئة من هذه المنازل تجدها مجهزة بمنشآت لغسل اليدين. ما يعني أن التزام المواطنين بالمعايير والنصائح الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية قد يكون مستحيلا.

واضافت اللجنة، ومقرها إديس أبابا، أنه حتى وإن تم الالتزام بعملية "التباعد الاجتماعي" قد تسجل أفريقيا أكثر من 122 مليون إصابة بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولي في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية ووصل حتى تاريخ اليوم إلى 52 دولة إفريقية من أصل 54.

وأسفر الفيروس عن إصابة أكثر من 17 ألف و400 حالة إصابة و913 حالة وفاة، في هذه الدول الـ 52.