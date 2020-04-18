ترامب يدعو إلى "تحرير" ولايات تفرض حجراً صحياً لمواجهة كورونا

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كأنه يقدم الدعم لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجْر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ودعا إلى "تحرير" ثلاث ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون.

وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر "حرروا مينيسوتا!"، "حرروا ميشيغان!" و"حرروا فرجينيا!". وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.

LIBERATE MINNESOTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

وأودى وباء كوفيد -19 بأكثر من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة التي سجلت الجمعة نحو 700 ألف اصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وفي ميشيغان هناك زهاء 2000 وفاة، فضلاً عن 208 وفيات في فرجينيا، و87 في مينيسوتا.

وفي هذه الولايات، خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجاً على الحجْر ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد.

وفي سانت بول في مينيسوتا تجمع المئات الجمعة تحت شعار "حرروا مينيسوتا" واحتشدوا أمام منزل الحاكم تيم وولز، حسب الإعلام المحلي.

وفي لانسينغ عاصمة ولاية ميشيغن، تجمع زهاء ثلاثة آلاف الأربعاء، وبعضهم كان مسلحاً، للتنديد بالحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمان، وحمل بعضهم لافتات مؤيدة لترامب.

وقالت الحاكمة إنها تأمل في ألا تُشجّع تغريدات ترامب على "مزيد من الاحتجاجات".

من جهته قال حاكم فرجينيا رالف نورثام إنه "ليس لديه وقت للانخراط بحروب على تويتر". وأضاف أمام صحفيين "فريقي وأنا نخوض حربًا بيولوجية" ضد فيروس كورونا المستجد.

أما حاكم مينيسوتا تيم وولز فقال إن "مسؤوليته الأولى" تتمثل في حماية السكان. وقال إنه إذا كان ممكناً "العودة إلى العمل غدًا، فهذا بالضبط ما سنفعله".

بدوره عبّر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب لأنه قال إنها تشجع على "أعمال خطرة وغير قانونية". وقال "إنّه يُعرّض ملايين الناس لخطر الاصابة بكوفيد-19. إنّ (..) دعواته إلى تحرير ولايات قد تؤدي إلى أعمال عنف".

استئناف الحملة الانتخابية

وعبّر ترامب عن الأمل بأن يستئنف سريعاً حملته للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار الفيروس.

وقال الرئيس الساعي الى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الابيض "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جداً للبلاد" و"هذا مهم جدا للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".