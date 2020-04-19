وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

يحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس الأحد بعيد الفصح قيد الحجر المنزلي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحوالى 160 ألف شخص في العالم، ثلثاهم تقريبا في أوروبا.

ودعما للفرق الطبية التي تتصدر المعركة ضد وباء كوفيد-19، أحيا عشرات النجوم من بينهم فرقة رولينغ ستونز وليدي غاغا وتايلور سويفت عرضا موسيقيا على الإنترنت ليل السبت الأحد، تابعه الجمهور عبر البث التدفقي من منازلهم.

وعزف أعضاء فرقة رولينغ ستونز التاريخية كل من بيته، فظهروا على شاشة مقسمة إلى أربعة مربّعات

في هذه الأثناء تواصل حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم الارتفاع بما لا يقلّ عن 160 ألف شخص منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، فيما تخطى عدد الوفيات في أوروبا مئة ألف، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات السلطات الوطنية المختصة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، أكبر بؤرة للوباء في العالم مع وصول حصيلتها إلى ما لا يقل عن 39 ألف وفاة من عدد مصابين يقترب من 740 ألف إصابة على الأقل، جرت تظاهرات احتجاجا على الحجر المنزلي السبت في تكساس وماريلاند ونيوهامبشر، شجعها الرئيس دونالد ترامب بتغريدات.