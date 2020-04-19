شاهد: أساطير الموسيقى يحيون حفلاً افتراضياً من بيوتهم بعنوان "عالم واحد" دعما للواقفين في وجه كورونا

قادت أسماء لامعة في عالم الموسيقى العالمية مثل ليدي غاغا وبول مكارتني وستيفي وندر وميك جاغر وسيلين ديون حفلاً افتراضياً تم بثه مباشرة على الإنترنت أمس السبت للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل بمبادرة من ستيفاني جيرمانوتا، الشهيرة باسم ليدي غاغا، بالتنسيق مع منظمتي غلوبال سيتيزن والصحة العالمية دعما للطواقم الطبية الواقفة في الصف الأول في مواجهة وباء كورونا، وللترفيه عن المليارات من المشاهدين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي المفروض للحد من انتشار الفيروس.

وبدأت غاغا الحفل بقولها إنها تصلي من أجل العاملين بالقطاعات الصحية آملة في إضفاء الابتسامة على وجوه الجماهير المنتظرة زوال أزمة الفيروس.

وغنى الأمريكي وندر أغنيته الكلاسيكية "الحب يحتاج للحب اليوم" كما أنشد مغني فريق "رولنغ ستونز" جاغر أغنية "لا يمكنك دائماً الحصول على ما تريد".

وسعت منظمة غلوبال سيتيزن، التي أعلنت عن جمع 35 مليون دولار أمريكي للمساهمة في جهود منظمة الصحة العالمية بمكافحة الفيروس، لجعل الحفلة لحظة من التكاتف بين العالقين بمنازلهم حول العالم.

كذلك تضمن الحفل رسائل تشجيع من مشاهير غير غنائيين كالممثل البريطاني إدريس إلبا الذي أصيب وشُفي من الفيروس بالإضافة للممثل الهندي شاروخان وزوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما وسكرتير عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال غوتيريش في رسالة بُثت خلال الحفل: "الليلة ومن خلال لغة الموسيقى العالمية، نحيي شجاعة وتضحية أبطال العاملين بقطاعات الصحة وغيرهم من العاملين الأساسيين".

وسبق الحفل مشاركة لعدد من الشخصيات مثل لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في حوارات مع شباب الرياضيين بالإضافة لرسائل مساندة وتشجيع من الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي ضمن آخرين.