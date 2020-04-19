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إيطاليا

شاهد: في رياضة التنس... الرياضيون يبتكرون طرقا طريفة لمواصلة التدريب

محادثة
بقلم:  رشيد سعيد قرني
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كرة المضرب
كرة المضرب   -   حقوق النشر  Pixabay License
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يجد لاعبو كرة المضرب مثل كل الرياضيين طرقًا مبتكرة للتدريب في ظل إغلاق الملاعب والحد الاتصال في إطار تدابير الإحتواء والحجر الصحي. في إيطاليا إعتمدت رياضيتان تقنية التدريب ما بين السطوح للإستمتاع باللعب من دون الإتصال المباشر ومع احترام مسافة التباعد الإجتماعي.

فبعد أن أغلق نادي التنس في فينالي ليغور، البلدة الصغيرة الواقعة في شمال إيطاليا في بداية شهر مارس/ آذار الماضي، كجزء من معركة إيطاليا ضد جائحة الفيروس التاجي، تحدى المدربوت لاعبيهم الصغار لإيجاد طرق مبتكرة لمواصلة التدريب وتصوير أنفسهم. وكانت النتيجة، سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على صفحة نهائي نادي التنس على موقع فيسبوك.