شاهد: أكشاك لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

قامت منظمة (صندوق المرضى) مكابي الإسرائيلية للخدمات الصحية بإنشاء أكشاك أو حجرات صغيرة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة تل أبيب.

ويتم إجراء الاختبارات بواسطة واحد من الطواقم الطبية يقف خلف زجاج واق مرتدياً قفازات مطاطية سميكة للحماية من الإصابة بالفيروس.

ويقوم المسؤول بأخذ مسحة من الشخص المُختبَر عبر فتحات خاصة بالواقي الزجاجي قبل تغيير قفازاته عقب كل اختبار.

وتُرسل نتائج الاختبارات لاحقاً عبر السجل الصحي الإلكتروني المتوفر لدى كل شخص.

وطبقاً لإيدو هاداري، مدير الاتصالات بخدمات مكابي الصحية، تساعد الحجرات الصغيرة في إجراء الاختبارات بسرعة عالية مع توفير قدر عال من الأمان لكل من المُختبِر والمريض على حد سواء.

ويقول: "توفر لنا هذه المحطة الجديدة والآمنة فرصة لإجراء اختبارات أسرع، دون وضع الكثير من المعدات على من يقوم بالاختبار، فهو محمي بالكامل داخل الكابينة، ولا يتصل بشكل وثيق مع المريض نفسه".

ويضيف: "في الحقيقة، يأتي المريض إلى هنا، ويقف لبضع دقائق، ويستغرق حوالي أربع دقائق، وبعد ذلك يمكنه أن يرحل. إنه محمي تمامًا لأن الموظف لا ينتقل من مريض إلى مريض، يعمل بدون خلع جميع المعدات. لذا، فإن المريض أكثر أمانًا والموظف أيضًا."

واستغرق الأمر حوالي ثمانية أيام، كي ينهي المهندسون ومُصنع الحجرات حتى تصبح جاهزة للاستخدام، بحسب هاداراي.

وسجلت إسرائيل 171 حالة وفاة جراء الفيروس من بين أكثر من 13,362 إصابة حتى الآن.