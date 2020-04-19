شاهد: شوارع اسطنبول تدخل في عزلة جراء فيروس كورونا

بدت شوارع مدينة اسطنبول في تركيا التي تكون مكتظة مهجورة تقريبًا خلال نهاية الأسبوع بسبب فرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا. وعوضت الحيوانات الضالة المشاة والسيارات وتركت أصوات السفن والمركبات مكانها لتغريد الطيور. وفرضت تركيا إغلاقا وحظر تجول منذ الجمعة في 31 مدينة في جميع أنحاء البلاد لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 82329 لتصبح الدولة الأعلى من حيث الإصابات في الشرق الأوسط. وبلغ عدد الوفيات 1890.
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