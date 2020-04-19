أكثر من 30 دراسة في فرنسا سعيا لتطوير علاج لكوفيد-19

شهدت فرنسا البدء بأكثر من ثلاثين دراسة واختبارا سعيا إلى تطوير علاجات لوباء كوفيد-19 من أصل 860 في العالم، وفق ما أعلنت عنه الأحد البروفسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج. وقالت ادير في مؤتمر صحفي في باريس إن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب موضحة أن "البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يتم بوتيرة سريعة للغاية".

وتشرف أدير على برنامج "ديسكوفري" الذي أطلق في دول أوروبية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

ويهدف هذا الإختبار السريري الواسع النطاق والذي أطلق في 22 اذار/مارس إلى تجربة أربعة علاجات محتملة بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل على 3200 مريض في أوروبا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا. لكنه يشمل فقط مرضى في حال حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

وأكدت إدلير أن "هذا الاختبار سبق وأن شمل نحو 700 مريض" في فرنسا، مشيرة إلى وجود 150 مشروعا في العالم تهدف إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، إحدها يقوم به معهد باستور في فرنسا على أن "تبدأ تجاربه على الإنسان بحلول الصيف".