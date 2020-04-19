لاعبو ومدرب نادي روما يمتنعون عن تقاضي رواتبهم حتى نهاية الموسم

أعلن نادي روما الايطالي لكرة القدم الأحد أن لاعبيه ومدربه باولو فونشيسكا وافقوا على الامتناع عن تقاضي رواتبهم حتى نهاية الموسم، من أجل مساعدة نادي العاصمة في مواجهة التداعيات المالية التي خلفها تعليق المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذا الاتفاق، لن يتقاضى اللاعبون وفونشيسكا وأعضاء الجهاز الفني رواتب أشهر آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/مايو وحزيران/يونيو. إلا أن روما أكد أنه تم الاتفاق على "خطة تحفيزية لدفع الرواتب مرتبطة بتحقيق أهداف رياضية معينة" في حال اكمال الموسم.

وأضاف نادي العاصمة الإيطالية أن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وافقوا "على تسديد الفارق بشكل جماعي" من أجل ضمان حصول الموظفين الذين وضعوا في البطالة الجزئية على رواتبهم كاملة. وقال المدير التنفيذي غيدو فيينجا إن القائد البوسني "أدين دزيكو وكل اللاعبين أثبتوا أنهم يدركون ما يمثله النادي ونحن بدورنا نشكرهم على المبادرة الرائعة تجاه موظفي هذا النادي".

وتعتبر إيطاليا ثاني أكثر البلدان تضررا بفيروس "كوفيد-19" حول العالم بعد الولايات المتحدة، حيث أسفر عن أكثر من 23 ألف حالة وفاة معلنة. وتم تعليق جميع النشاطات الرياضية في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس الفائت، فيما أعلن اتحاد كرة القدم أنه يأمل في إنهاء الموسم بعد رفع الاغلاق التام المفروض حتى الرابع من أيار/مايو على أقرب تقدير.

وأعلنت أندية "المجموعة أ" في وقت سابق من الشهر الحالي أنها وافقت بالإجماع على خفض رواتب اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية بتنازلهم عن مستحقاتهم لما بين شهرين وأربعة أشهر، باستثناء يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية الذي سبق له أن توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه ماوريتسيو ساري.

وكان يوفنتوس متصدر الترتيب قد قبل تعليق المنافسات وأوضح أن خفض الرواتب الذي قبله اللاعبون سيوفر له 90 مليون يورو، وهو مبلغ يوازي وقف الرواتب بالكامل لفترة أربعة أشهر.