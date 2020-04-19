شاهد: أهرامات الجيزة تحيي اليوم العالمي للتراث بالتوعية من مخاطر كورونا

أحيت وزارة الثقافة المصرية يوم التراث العالمي بإضاءة أهرامات الجيزة برسالة توعية تطالب الناس بالتزام منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضيء هرم خوفو بعبارات "إلزموا منازلكم" و"ابقوا آمنين" لحث الناس على الابتعاد عن التجمعات التي تزيد من فرص الإصابة بالفيروس.

وحضر الاحتفال وزير الآثار المصري خالد العناني كما تضمن عرضاَ موسيقياً لمغنيين من دول عربية محتلفة على شاشة منفصلة بهضبة الأهرامات.

وقال العناني: "جئنا اليوم للاحتفال يوم التراث العالمي بوضع تلك الرسائل... ونشارك العالم بشعارات الثقافة المشتركة والتراث المشترك والمسؤولية المشتركة".

كذلك كُتب على الهرم الثاني عبارة "زوروا مصر قريباً" في دعوة لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة الفيروس.