شاهد: بوتين يهنىء الروس بعيد الفصح من داخل منزله في زمن كورونا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كلمة مقتضبة جدا هنأ فيها الروس بعيد القيامة الأرثوذكسي من داخل منزله بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي رسالته التي بثها التلفزيون الروسي، طمأن بوتين شعبه وقال "في عطلة القيامة المجيدة هذه، ما زلت أود التأكيد على أن كل شيء سيكون بخير بعون الله".

وأضاف: "لا شك في أننا سنتخطى التحديات التي تواجهنا... يقول الروس دوما إن الله يساعد من يساعدون أنفسهم وهو ما نفعله الآن" في إشارة إلى أزمة الفيروس.

ولم يخرج الروس للاحتفال بعيد القيامة بالكنائس نتيجة للإغلاق العام المفروض من قبل السلطات.

وسجلت روسيا 362 وفاة جراء الفيروس من بين حوالي 43 ألف إصابة به.