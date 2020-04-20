شاهد: منافسات بطولة التهام الطعام خلال الحجر الصحي

جرت يوم الأحد منافسات في بطولة التهام الطعام تحت الحجر الصحي حيث تنافس المشاركون على تناول كميات من الكعك والحليب، كل من منزله التزاما بالإغلاق الكامل الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.

وتبارى المتنافسون في التهام 48 قطعة بسكويت أوريو ونصف جالون من الحليب في أسرع وقت ممكن.

وأسفرت المنافسة عن فوز كل من، جيدون أوجي ودارون بريدين ونيك ويهري وبطل العالم في التهام الطعام جوي تشيستانت وتأهلهم للدور النصف النهائي.

وسيعود المتأهلون، ربما بشهية أكبر، لخوض منافسات الدوري نص النهائية يوم الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان.