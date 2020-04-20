شكوك في هولندا بشأن تطبيقات هواتف ذكية لمراقبة انتشار وباء كورونا

قالت هيئة هولندية لمراقبة البيانات الخصوصية للهولنديين إنها لا تستطيع تقييم ما إذا كانت سبع تطبيقات للهواتف الذكية تتعلق بمراقبة انتشار فيروس كوفيد-19، ستحمي بقدر كاف البيانات الشخصية للمستخدمين، بعد أن اختبرت الحكومة تلك التطبيقات نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الهولندية لحماية البيانات، إن الشروط التي أعطيت لمطوري البرامج كانت على قدر كبير من الضبابية، ما جعل من غير الممكن معرفة إذا كانت التطبيقات المعنية ستعمل خلال حماية بيانات المستخدمين.

ويعد الإعلان انتكاسة للحكومة التي تريد استعمال تطبيق تتبع جهات الاتصال لحماية الجمهور، عندما يتم الشروع في تخفيف القيود المفروضة، بسبب وباء كوفد-19 تدريجيا.

وينتظر أن يعلن رئيس الوزرا مارك روتيه غدا الثلاثاء، إذا سيتم الرفع الجزئي للقيود التي أسماها "بالحجر الذكي". من جانبه قال رئيس السلطة أليد ولفسن، إنه في الوقت الذي يتفهم فيه الرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعي، فإنه ينبغي تجنب استخدام حل إذا كان من غير الواضح أنه سيعمل، في ظل وجود مخاطر بانه سيتسبب في مشاكل أخرى في هولندا.