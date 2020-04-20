ألمانيا تعلن أنها تتكفل بنفقة علاج أوروبيين مصابين بكورونا نقلوا إلى مستشفياتها

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين أن بلادها ستتحمل نفقة علاج المرضى الأوروبيين المصابين بفيروس كورونا الجديد والذين يخضعون للعلاج في مستشفياتها وتتطلب رعايتهم الاستعانة بجهاز التنفس الإصطناعي.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، قبل اجتماع لمجلس الوزراء حول أزمة فيروس "كوفيد_19"، إن كلفة رعاية هؤلاء المرضى قد تصل إلى نحو 20 مليون يورو.

وأوضح أن "ألمانيا ستدفع تكاليف رعاية المرضى" الأوروبيين "لأن هذا هو مفهومنا للتضامن الأوروبي".

واستقبلت ألمانيا، الأقل تضررا من جيرانها بالوباء والتي لديها أسرة شاغرة في أقسام الإنعاش، مرضى أوروبيين منذ نهاية آذار/مارس، لتخفيف العبء عن الأنظمة الصحية في الدول المجاورة.

وأشار الوزير إلى أن برلين تتكفل حاليا نفقة علاج "أكثر من 200 مصاب بالفيروس" وتملك "القدرة، إذا لزم الأمر، على استيعاب المزيد".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم، إنه من بين المرضى الذين دخلوا المستشفى في ألمانيا، 130 شخصًا قدموا من فرنسا و 44 من إيطاليا و 55 من هولندا.

ويأتي إعلان هذا الأمر بالتزامن مع إعادة فتح غالبية المتاجر التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع الاثنين، كجزء من الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق في المانيا.

وأعلن شبان الجمعة، أن فيروس كورونا الجديد بات "تحت السيطرة".

وسجلت ألمانيا حتى تاريخ اليوم 146,200 إصابة بفيروس كورونا الجديد و4669 وفيات، بحسب أخر حصيلة لمعهد روبرت كوخ.