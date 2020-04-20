نتنياهو وخصمه بني غانتس يتّفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

اتّفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس اليوم الإثنين على تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حدا لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان مشترك أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوقّع في هذه الأثناء اتّفاقا لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم (تحالف) "أزرق أبيض" بيني غانتس".

ويأتي ذلك بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخلّلتها ثلاث انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحيانا محبطة لعدد من الإسرائيليين.

ومساء التقى نتنياهو وغانتس قبيل "يوم المحرقة" الذي يتم إحياؤه من غروب الإثنين حتى غروب الثلاثاء تكريما لضحايا المحرقة النازية بحق اليهود.

وهدف اللقاء إلى إبرام اتفاق بين الرجلين على تشكيل حكومة وحدة بعدما فشلت محاولات سابقة كثيرة.

وبعد الانتخابات التي أجريت في 2 آذار/مارس، وهي الثالثة في أقل من عام، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غانتس تشكيل الحكومة.

وكان غانتس قد أحدث مفاجأة بإفساحه المجال أمام حكومة "وحدة وطوارئ" مع نتنياهو المتّهم بقضايا فساد، متراجعا في ذلك عن تعهّد سابق بعدم مشاركة السلطة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما لم يسو متاعبه القضائية.

وكان ريفلين قد أحال الخميس مهمة تشكيل حكومة على البرلمان بعد فشل غانتس في التوصل إلى اتفاق على حكومة ائتلافية مع نتنياهو، مانحا الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع لاقتراح ممثل منتخب يتمتع بالدعم الكافي لمحاولة تشكيل حكومة.