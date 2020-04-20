إسبانيا تريد خطة طوارئ أوروبية هائلة

تعتزم إسبانيا اقتراح تشكيل صندوق طوارئ أوروبية، لمساعدة البلدان التي تضررت اقتصاداتها أكثر من غيرها جراء جائحة كوفيد-19. وينتظر من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن يبلور الاقتراح، خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

ويتعلق الاقتراح بتوفير 1500 مليار يورو في شكل تحويلات، وهو ما يعادل وزن الاقتصاد الإيطالي، وثلاث مرات اكثر من 500 مليار المبرمجة منذ البداية خلال آخر اجتماع لمجموعة اليورو، والتي يفترض أن تترجم في شكل قروض قابلة للسداد، ومخصصة لتعويض النقص النقدي.

وسوف تطالب مدريد هذه المرة بدين صادر عن الاتحاد الأوروبي، يكون اكثر ملائمة لإنعاش الاقتصادات التي تعيش ركودا. ولا تستثني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لين اليوم إصدار سندات من بروكسل، وربما تلجأ أيضا إلى قروض طويلة الأجل، بنسب منخفضة بصفة خاصة.