شاهد: حصص تدريبية في التنس فوق أسطح المباني في إيطاليا

كغيرهم من الرياضيين في كل مكان، وجد لاعبو التنس في إيطاليا طرقًا مبتكرة للتدريب بعد إغلاق الملاعب وتوقف التمارين الرياضية حيث قام اللاعبون بالتدريب على أسطح المبانى. ويأتي هذا بعد أن أغلق نادي التنس في فينالي ليغور، وهي بلدة صغيرة في شمال إيطاليا أبوابه بداية شهر مارس-آذار، كجزء من معركة الحكومة الإيطالية ضد جائحة فيروس كورونا.

وتداولت وسائل الإعلام صورا مثيرة لنجوم واعدة في مجال التنس وهي تقذف الكرة وراء الأخرى بالمضرب. البعض الآخر فضل القيام بعرض من نوع آخر من خلال ضرب الكرات على الجدران في الشارع أو في مواقف السيارات أو حتى في غرفة النوم أو على الدرج.

وقدمت فيتوريا التي تبلغ من العمر 14 عاما وكارولا، ذات الـ 11 عاما عرضا رائعا حيث واجهتا بعضهما البعض في بنايتين متقابلتين ولعبتا مباراة لا تختلف عن تلك التي تنظم على الملاعب التنس العالمية. وقال مدربهم ديونيزيو بوجى: "لقد كانت فكرتهما. انهما تعرفان بعضهما البعض جيدا، وهما صديقتان وجارتان.