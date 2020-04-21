صحيفة: مصر ترسل طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية لأمريكا

قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، إن الحكومة المصرية أرسلت مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، وأنه من المتوقع أن تهبط طائرة عسكرية مصرية من طراز سي 130 محملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي اليوم لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مايك إيفانز وهو صحفي وكاتب أمريكي ومن ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط أن "الهدية المصرية" تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى ان المساعدات المصرية هي مبادرة تهدف إلى إظهار الدعم للرئيس ترامب والتحالف الأمريكي المصري.

وقال إيفانز "إن مصر تظهر امتنانها على الدعم الذي حصلت عليه منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة"

وبحسب واشنطن بوست تأتي هذه الهدية بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها في مكافحة كورونا.

وقال لياو ليكيانغوهو، السفير الصيني في القاهرة أن المساعدة الصينية كانت الشحنة الأولى من سلسلة إمدادات ستقدمها الصين لمصر.