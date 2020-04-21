ارتفاع حالات التسمم بالمواد المنظفة والمعقمة في الولايات المتحدة

زادت الاتصالات بمراكز معالجة حالات التسمم الأميركية لإصابات تتعلق بمساحيق التنظيف أو التعقيم ولا سيما ماء الكلور والجل المطهر، بنسبة 20 % على ما جاء في تقرير أعدته المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها سي دي سي.

وتلقت هذه المراكز حوالي 46 ألف اتصالا مرتبطا بهاتين الفئتين بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس في مقابل حوالي 38 ألف اتصالا في الفترة نفسها من العام الماضي. ويرتبط هذا الإرتفاع بجائحة كوفيد-19 على ما يفيد معدو التقرير بسبب تزامنه مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تضاعف عدد الاتصالات المتعلقة بحالات تنشق مواد مطهرة وكان 40 % منها يتعلق بأطفال دون سن الخامسة.

وقد أورد معدو التقرير مثالين عن هذه الحالات.

فقد سمعت سيدة عبر الأخبار أنه ينبغي غسل الفاكهة والخضار بعد شرائها. فملأت حوض غسل الصحون في المطبخ بالمياه الساخنة وأضافت إليها الخل و10 % من ماء الكلور. وأثار مزيج الخل وماء الكلور تفاعلا كيميائيا تسبب بسعال حاد لدى المرأة فاتصلت بخدمات الإسعاف ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف حيث تحسن تنفسها من خلال الأكسجين وتوسيع الشعبيات الهوائية.

أما الحالة الثانية فتتعلق بطفلة دون الخامسة شربت الجل المطهر المصنوع من الايثانول من زجاجة تحوي ليترين. وقد أصيبت بالدوار ووقعت فارتطم رأسها. وبينت الفحوصات أن نسبة الكحول في دمها كانت أكثر بثلاثة أو أربع مرات من المستوى المسموح به لقيادة السيارة بحسب التشريعات المختلفة. وأمضت الطفلة 48 ساعة في المستشفى.

ولم يحدد معدو التقرير عدد الوفيات الناجم عن حالات التسمم هذه.