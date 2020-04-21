شاهد: الحياة تعود مجددا إلى مدينة ووهان الصينية

عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية بعد رفع إجراءات الحجر الصحي حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر في ووهان. وعادت العائلات إلى التنزه في الحدائق والمنتزهات والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.
وتمكن الأطفال من العودة إلى اللعب والعمال من العودة إلى عملهم وعادت الأجواء الاحتفالية إلى كل ركن من أركان المدينة بعد رفع الحجر الذي استمر لمدة 76 يوما.
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