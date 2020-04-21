كوفيد-19: عدد أجهزة التنفس في إيطاليا يتجاوز لأول مرة عدد المصابين

قال دومينيكو أركوري، المفوض السامي لشؤون الطوارئ الخاصة بمكافحة وباء كوفيد-19، إن البلاد أضحت تمتلك لأول مرة عددا من أجهزة التنفس زمن انتشار الوباء، اكثر من عدد المرضى المصابين بعدوى الوباء الموجودين في غرف العناية المركزة داخل المستشفيات في البلاد.

وأوضح أركوري قائلا إن ذلك يعطي لمن هم في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء قوة، للمضي قدما في عملهم لأجل احتواء الوباء. ويوجد حاليا 2500 مريضا يتلقون الرعاية المكثفة جراء إصابتهم بعدوى كوفيد-19.

وتحدث أركوري عن المعاناة التي يمر بها المسؤولون كل ليلة، كي يقرروا إلى أين ينبغي عليهم أن يرسلوا تلك الأجهزة لإنقاذ أرواح الناس، في وقت لم يكن يوجد العدد الكافي من تلك الأجهزة لجميع من يحتاجها.

وتحدث أركوري عن ذلك الشعور الذي سوف يلازمه طول حياته، والذي لا يأمل أن يجرب أي إنسان آخر (لمرارته) معضلة اختيار المستشفى، الذي سيتلقى تلك التجهيزات (دون آخر).

ومنذ أيام عدة يلاحظ حاليا في إيطاليا أن عدد المرضى في أقسام العناية المركزة آخذ في التراجع. وكانت إيطاليا سجل فيها أكبر عدد للوفيات في أوروبا بسبب مرض كوفيد-19، وقد تجاوز العدد 24 ألف حالة وفاة، سجل معظمها في شمال البلاد.