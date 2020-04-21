مساعدات أميركية بقيمة 480 مليار دولار لشركات متضرّرة من أزمة جائحة كوفيد-19

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكوناليل، التوصّل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 480 مليار دولار، للشركات الصغيرة المتضرّرة من أزمة جائحة كوفيد-19.

ورحب ماكونيل في بيان بالاتفاق بين الحزبين، آملا أن يقرّه مجلس الشيوخ سريعاً بعد مراجعة الأعضاء نسخته النهائية. وبعد أن يقرّه مجلس الشيوخ سيحال النصّ إلى مجلس النواب، حيث قال قادة من الحزبين إنّ المجلس يمكن أن يصوّت عليه يوم الخميس، تمهيداً لإحالته إلى ترامب لتوقيعه ونشره كقانون نافذ.

وستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة، لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى وفاة 43 ألف أميركي، وتركت الملايين بلا عمل.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس إلى أن يمرر في أسرع وقت الاتفاق، الذي سيعيد تمويل برنامج ساعد بالفعل أكثر من 1.6 مليون شركة. ونهاية الشهر الفائت، تبنّت الولايات المتحدة خطّة إنعاش اقتصادي لإنقاذ البلاد، من انكماش طويل الأجل.